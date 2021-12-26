За прошедшее воскресенье в стране зафиксировали 6 506 новых случаев COVID

После выходных в Украине уменьшилось количество зарегистрированных больных, на утро 19 апреля известно о 6 506 новых случаев инфицирования.
Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).
Так, за сутки:
Отмечается, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).
Так, за сутки:
- госпитализировали 2387 человек;
- умерли 214 человек;
- выздоровели 5598 человек.
- сделали 27 488 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 15 811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV - 27 640).
За все время пандемии коронавируса в Украине:
заболели 1 953 016 человек;
выздоровели 1 487 677 человек;
умерли 40 000 человек;
сделали 8 958 482 ПЦР-тестов.
заболели 1 953 016 человек;
выздоровели 1 487 677 человек;
умерли 40 000 человек;
сделали 8 958 482 ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 447 случаев;
Винницкая область - 122 случая;
Волынская область - 214 случаев;
Днепропетровская область - 761 случай;
Донецкая область - 377 случаев;
Житомирская область - 267 случаев;
Закарпатская область - 48 случаев;
Запорожская область - 90 случаев;
Ивано-Франковская область - 48 случаев;
Киевская область - 428 случаев;
Кировоградская область - 164 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 490 случаев;
Николаевская область - 461 случай;
Одесская область - 372 случая;
Полтавская область - 164 случая;
Ровенская область - 150 случаев;
Сумская область - 205 случаев;
Тернопольская область - 219 случаев;
Харьковская область - 622 случая;
Херсонская область - 103 случая;
Хмельницкая область - 100 случаев;
Черкасская область - 273 случая;
Черновицкая область - 139 случаев;
Черниговская область - 195 случаев.
г. Киев - 447 случаев;
Винницкая область - 122 случая;
Волынская область - 214 случаев;
Днепропетровская область - 761 случай;
Донецкая область - 377 случаев;
Житомирская область - 267 случаев;
Закарпатская область - 48 случаев;
Запорожская область - 90 случаев;
Ивано-Франковская область - 48 случаев;
Киевская область - 428 случаев;
Кировоградская область - 164 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 490 случаев;
Николаевская область - 461 случай;
Одесская область - 372 случая;
Полтавская область - 164 случая;
Ровенская область - 150 случаев;
Сумская область - 205 случаев;
Тернопольская область - 219 случаев;
Харьковская область - 622 случая;
Херсонская область - 103 случая;
Хмельницкая область - 100 случаев;
Черкасская область - 273 случая;
Черновицкая область - 139 случаев;
Черниговская область - 195 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии