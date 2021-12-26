За прошедшее воскресенье в стране зафиксировали 6 506 новых случаев COVID

08:50 19 Апрель Киев, Украина

После выходных в Украине уменьшилось количество зарегистрированных больных, на утро 19 апреля известно о 6 506 новых случаев инфицирования.

Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.



Отмечается, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).



Так, за сутки:

госпитализировали 2387 человек;

умерли 214 человек;

выздоровели 5598 человек.

сделали 27 488 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 15 811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV - 27 640).

За все время пандемии коронавируса в Украине:



заболели 1 953 016 человек;

выздоровели 1 487 677 человек;

умерли 40 000 человек;

сделали 8 958 482 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах в сутки:



г. Киев - 447 случаев;

Винницкая область - 122 случая;

Волынская область - 214 случаев;

Днепропетровская область - 761 случай;

Донецкая область - 377 случаев;

Житомирская область - 267 случаев;

Закарпатская область - 48 случаев;

Запорожская область - 90 случаев;

Ивано-Франковская область - 48 случаев;

Киевская область - 428 случаев;

Кировоградская область - 164 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 490 случаев;

Николаевская область - 461 случай;

Одесская область - 372 случая;

Полтавская область - 164 случая;

Ровенская область - 150 случаев;

Сумская область - 205 случаев;

Тернопольская область - 219 случаев;

Харьковская область - 622 случая;

Херсонская область - 103 случая;

Хмельницкая область - 100 случаев;

Черкасская область - 273 случая;

Черновицкая область - 139 случаев;

Черниговская область - 195 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.