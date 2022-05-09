За последние сутки в Украине выздоровели 13 903 человека

13371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 декабря 2020. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 993 человека; летальных случаев – 266; выздоровело 13 903 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
За 24 часа было проведено 67 142 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 41 279, методом ИФА – 25 863.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 858 714 человек, 14 470 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 465 021 человек. Активными больными остаются 393 693 пациента.
Количество случаев коронавируса в регионах Украины:
Винницкая - 19206 (+218)
Волынская - 27194 (+362)
Днепропетровская - 46891 (+835)
Донецкая - 27678 (+634)
Житомирская - 32 987 (+489)
Закарпатская - 25 344 (+315)
Запорожская - 39 758 (+1 060)
Ивано-Франковская - 40007 (+277)
Киев - 86437 (+1 899)
Киевская - 46211 (+714)
Кировоградская - 6744 (220)
Луганская - 7436 (+161)
Львовская - 51915 (+540)
Николаевская - 22621 (+494)
Одесская - 54 840 (+717)
Полтавская - 27772 (+550)
Ровенская - 35034 (+456)
Сумская - 34611 (+385)
Тернопольская - 30462 (+259)
Харьковская - 60992 (+719)
Херсонская - 13039 (+213)
Хмельницкая - 33426 (+466)
Черкасская - 29 449 (+721)
Черновицкая - 36 044 (+218)
Черниговская - 22 616 (+449)
Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 993 человека; летальных случаев – 266; выздоровело 13 903 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
За 24 часа было проведено 67 142 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 41 279, методом ИФА – 25 863.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 858 714 человек, 14 470 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 465 021 человек. Активными больными остаются 393 693 пациента.
Количество случаев коронавируса в регионах Украины:
Винницкая - 19206 (+218)
Волынская - 27194 (+362)
Днепропетровская - 46891 (+835)
Донецкая - 27678 (+634)
Житомирская - 32 987 (+489)
Закарпатская - 25 344 (+315)
Запорожская - 39 758 (+1 060)
Ивано-Франковская - 40007 (+277)
Киев - 86437 (+1 899)
Киевская - 46211 (+714)
Кировоградская - 6744 (220)
Луганская - 7436 (+161)
Львовская - 51915 (+540)
Николаевская - 22621 (+494)
Одесская - 54 840 (+717)
Полтавская - 27772 (+550)
Ровенская - 35034 (+456)
Сумская - 34611 (+385)
Тернопольская - 30462 (+259)
Харьковская - 60992 (+719)
Херсонская - 13039 (+213)
Хмельницкая - 33426 (+466)
Черкасская - 29 449 (+721)
Черновицкая - 36 044 (+218)
Черниговская - 22 616 (+449)
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