За последние сутки в мире от коронавируса умерли 12 669 человек

08:52 11 декабря Киев, Украина

Согласно данным исследовательского центра Worldometers , с начала пандемии в мире скончались 1 588 444 человека, справиться с вирусом и его осложнениями смогли 49,1 млн человек.

На утро 11 декабря в мире зафиксировано 70 720 814 случаев инфицирования, из них 678 686 только за прошедшие сутки.