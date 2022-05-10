За последние сутки в мире от коронавируса умерли 12 669 человек

Согласно данным исследовательского центра Worldometers, с начала пандемии в мире скончались 1 588 444 человека, справиться с вирусом и его осложнениями смогли 49,1 млн человек.
На утро 11 декабря в мире зафиксировано 70 720 814 случаев инфицирования, из них 678 686 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 588 444 человека, из них 12 669 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 49,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – седьмую. Перед нашим государством оказались Германия, Россия, Великобритания, Италия, Франция и Польша.
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