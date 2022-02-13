За период пандемии коронавирусом переболели более 4,5 млн украинцев

11:59 13 Февраль Киев, Украина

Как заявил накануне Минздрав, Украина вышла на пик COVID-волны. Об этом свидетельствует низкое число госпитализаций при высокой заболеваемости. Остается теперь ожидать спада инфицирования.

Как раз о таком спаде могут говорить данные о снижении заболеваемости на протяжении трех дней. Так, по информации Минздрава за субботу в Украине зафиксировали 24 518 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это существенно меньше показателя за пятницу. Показатель снижается третий день подряд.

Среди новых заболевших детей – 1 961, медработников – 329. Также за минувшие сутки госпитализировано – 3 935 человек, летальных исходов – 140, выдоровели – 8 288 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (2 405), Харьковской области (2 046) и Одесской области (1 979).

За все время пандемии в Украине заболело – 4 525 700 человек, выздоровело – 3 779 057, летальных исходов – 102 808.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины: