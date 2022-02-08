За отсутствие прививки отстранили от работы более 4,5 тысяч коммунальщиков

С тех пор, как вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, расширяющий перечень организаций, представители которых подлежат обязательной COVID-вакцинации, за отсутствие прививки временно отстранили без сохранения заработной платы 7531 человека.
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
С 31 января, согласно приказу, в список подлежащих обязательной вакцинации добавили работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Больше всего, по словам Кузина, отстранили работников коммунальных учреждений, а именно 4578 человек. Отстраненных представителей органов местного самоуправления насчитали 817. Не вакцинировался и 1001 сотрудник хозяйственного персонала и 154 – административного персонала.
Прививки не получили также 2136 сотрудников учреждений здравоохранения, из которых были отстранены 216 врачей и 765 медицинских сестер. Главный санитарный врач заверил, что временные кадровые изменения не приведут к коллапсу в медицинской системе, потому что из общего числа работников было отстранено только 0,2%.
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
С 31 января, согласно приказу, в список подлежащих обязательной вакцинации добавили работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Больше всего, по словам Кузина, отстранили работников коммунальных учреждений, а именно 4578 человек. Отстраненных представителей органов местного самоуправления насчитали 817. Не вакцинировался и 1001 сотрудник хозяйственного персонала и 154 – административного персонала.
Прививки не получили также 2136 сотрудников учреждений здравоохранения, из которых были отстранены 216 врачей и 765 медицинских сестер. Главный санитарный врач заверил, что временные кадровые изменения не приведут к коллапсу в медицинской системе, потому что из общего числа работников было отстранено только 0,2%.
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