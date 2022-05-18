За один день в Украине вакцинировались почти 124 тысячи человек

09:37 17 августа Киев, Украина

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за 16 августа в Украине были вакцинированы от коронавируса 123637 человек. Из них первую дозу получили 70405 человек, а 53232 человека уже полностью иммунизированы.

В течение суток работали 804 мобильные бригады, 2755 пунктов прививки, 324 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4793100 человек, из них получили одну дозу - 4793098 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2791305 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7584403 прививки.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от COVID-19.

Напомним, что ранее в МОЗ назвали сроки вспышки COVID-19 в Украине. У Украины есть все возможности, чтобы не допустить вспышку, - в частности, вакцинация, подчеркнули в Минздраве.