За ноябрь в ВСУ от коронавируса умерли 10 человек

15:34 30 Ноябрь Киев, Украина

В ноябре в Вооруженных силах Украины зафиксировали 3118 новых случаев коронавирусной болезни, говорится в сводке Командования медицинских сил ВСУ с 1-го по 30 ноября .

Для сравнения: в октябре было зарегистрировано в общей сложности 3649 новых случаев "ковида".

Однако если в октябре от последствий коронавируса умерли 2 армейца, то в ноябре – 10 летальных исходов (с учетом и военнослужащих, и гражданских работников ВСУ).

Командование медсил прекратило информировать о числе умерших по дням, но такую статистику можно вывести из общего числа смертей в армии с начала эпидемии: по состоянию на 31 октября – 97, по состоянию на 30 ноября – 107.

По этим же данным, по состоянию на утро последнего дня ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 1468 человек .

В течение месяца число активных случаев достигало 2568 (5 ноября). Начинался ноябрь с 2362 зарегистрированных больных в армии.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 107 новых случаев заболевания. Наибольшее суточное число новых больных – 248 (1 ноября).

Выздоровели за время эпидемии в общей сложности уже 31 432 человека.

С начала вакцинальной кампании в Вооруженных силах 237 085 человек получили одну дозу вакцины, полностью иммунизированы (получили дозы) – 221 750 человек.

Если взять общую численность ВСУ за 261 тысячу человек, то полностью иммунизированы – почти 85%, вообще не вакцинировались – около 6%.