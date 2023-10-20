За неделю зафиксировано 34 смерти от COVID-19 - Минздрав

За последнюю неделю в Украине зарегистрировано рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 на 20%.
Согласно данным Министерства здравоохранения, с 9 по 15 октября в стране зафиксировали 143 300 случаев этих заболеваний.
В течение этой недели было зарегистрировано 34 смертных случая вследствие COVID-19 среди людей старше 35 лет. Гриппом вызванные смерти не были зафиксированы.
Ведомство отмечает, что данное увеличение заболеваемости является характерным для осенне-зимнего периода и характеризуется ростом случаев ОРВИ и гриппа.
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Киевской, Ровенской и Житомирской областях, в то время как наименьшее число случаев заболевания зарегистрировано в Запорожской и Херсонской областях.
На данный момент в больницах находится 3 330 человек с диагнозом ОРВИ, грипп и COVID-19. Среди пациентов, нуждающихся в госпитализации, 57% составляют дети до 17 лет.
Также стоит отметить, что в Ивано-Франковской области выявлен грипп штамма А, в то время как в Черновицкой области циркулирует грипп типа В.
Согласно данным Министерства здравоохранения, с 9 по 15 октября в стране зафиксировали 143 300 случаев этих заболеваний.
В течение этой недели было зарегистрировано 34 смертных случая вследствие COVID-19 среди людей старше 35 лет. Гриппом вызванные смерти не были зафиксированы.
Ведомство отмечает, что данное увеличение заболеваемости является характерным для осенне-зимнего периода и характеризуется ростом случаев ОРВИ и гриппа.
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Киевской, Ровенской и Житомирской областях, в то время как наименьшее число случаев заболевания зарегистрировано в Запорожской и Херсонской областях.
На данный момент в больницах находится 3 330 человек с диагнозом ОРВИ, грипп и COVID-19. Среди пациентов, нуждающихся в госпитализации, 57% составляют дети до 17 лет.
Также стоит отметить, что в Ивано-Франковской области выявлен грипп штамма А, в то время как в Черновицкой области циркулирует грипп типа В.
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