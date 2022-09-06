За неделю в Украине зафиксировали более 16 тысяч новых случаев COVID-19

13:52 06 сентября Киев, Украина

За неделю в Украине зафиксировали 16 155 новых случаев COVID- 19: госпитализировали – 3 868 человек; летальных исходов – 44; выздоровели – 7 964 человек.

Об этом сообщают в Минздраве.





За последние семь дней получили прививку 50 055 человек: 30,8% сделали первую дозу, 8,2% – вторую дозу. 57,6% укололи первый бустер, а

За все время пандемии в Украине:

заболели – 5 072 533 человека;

выздоровели – 4 935 472 человека;

летальных исходов – 108 885.