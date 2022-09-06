За неделю в Украине зафиксировали более 16 тысяч новых случаев COVID-19

За неделю в Украине зафиксировали 16 155 новых случаев COVID- 19: госпитализировали – 3 868 человек; летальных исходов – 44; выздоровели – 7 964 человек.
Об этом сообщают в Минздраве.
За последние семь дней получили прививку 50 055 человек: 30,8% сделали первую дозу, 8,2% – вторую дозу. 57,6% укололи первый бустер, а
3,4% – вторую бустерную дозу.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 5 072 533 человека;
- выздоровели – 4 935 472 человека;
- летальных исходов – 108 885.
С начала вакцинальной кампании привили 16038746 человек, из них две дозы получили 15295160 человек, первую бустерную дозу - 2009824 человека, вторую бустерную дозу - 16795 человек.
В то же время, около 744 000 украинцев не получили вторую бустерную дозу, а около 13,3 миллионов – первую.
Список пунктов и центров, где делают прививки против коронавируса, можно найти по ссылке.
О росте заболеваемости COVID-19 в Киеве сообщали еще в конце июля. Также в Европе наблюдают прирост заболеваемости на 20%, что больше прогнозов экспертов. Это может являться началом осенней волны коронавируса.
В Украине разрешили вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19 для людей старше 60 лет и совершеннолетних, имеющих хронические болезни. Второй бустер также рекомендуют людям с инвалидностью, ослабленным иммунитетом и наличием состояний, повышающих тяжелое течение коронавируса.
Второй бустер вакцины от COVID-19 для всех украинцев может быть рекомендован до середины сентября, сообщил главный санврач Игорь Кузин.
В то же время, около 744 000 украинцев не получили вторую бустерную дозу, а около 13,3 миллионов – первую.
Список пунктов и центров, где делают прививки против коронавируса, можно найти по ссылке.
О росте заболеваемости COVID-19 в Киеве сообщали еще в конце июля. Также в Европе наблюдают прирост заболеваемости на 20%, что больше прогнозов экспертов. Это может являться началом осенней волны коронавируса.
В Украине разрешили вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19 для людей старше 60 лет и совершеннолетних, имеющих хронические болезни. Второй бустер также рекомендуют людям с инвалидностью, ослабленным иммунитетом и наличием состояний, повышающих тяжелое течение коронавируса.
Второй бустер вакцины от COVID-19 для всех украинцев может быть рекомендован до середины сентября, сообщил главный санврач Игорь Кузин.
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