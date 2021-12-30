За неделю в мире зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом

17:04 30 Декабрь Киев, Украина

За неделю с 23 по 29 декабря в мире зафиксировали 7,3 миллиона новых случаев заражения коронавирусной болезнью. Это является самым высоким показателем заболеваемости COVID-19 с тех пор, как ВОЗ объявила о начале пандемии коронавирусной болезни в марте 2020 года.

Большинство новых инфицирований фиксируется в Европе, США и Канаде. Ряд государств ужесточают меры по борьбе с пандемией.

Во Франции было обнаружено более 200 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки, что является рекордным показателем. Из-за роста заболеваемости в Париже ввели обязательное ношение масок на улице для всех граждан старше 11 лет. Суровый карантин в период Рождества и Нового года вводится в Нидерландах, а Австрия и Черногория ужесточили правила въезда.



В Великобритании зафиксировали самые высокие показатели госпитализации с марта этого года, однако правительство отказалось от более строгих ограничений на праздники. Италия из-за роста заболеваемости усиливает ограничения для невакцинированных: с 10 января поездки в общественном транспорте и посещение гостиниц, спортзалов и массовых собраний будет возможным только с сертификатом о прививках от коронавируса.



Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что рост количества заболевших может быть вызван и появлением Омикрона.

Глава ВОЗ подчеркнул, что омикрон-вариант циркулирует одновременно с вариантом дельта, но более заразен.

"По данным медиков Омикрон-вариант хоть и вызывает менее тяжелое течение болезни, чем дельта-вариант, но имеет большую способность к распространению, что несомненно создает и будет создавать в дальнейшем огромную нагрузку на истощенных медицинских работников и находящиеся на грани коллапса системы здравоохранения", - сказал Гебреесус.

Кроме того, глава ВОЗ указал, что 92 из 194 государств-членов организации не смогли достичь поставленной ВОЗ цели в по меньшей мере 40 процентов вакцинированного от коронавируса населения до конца 2021 года. Гебреесус призвал ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в мире.