За минувшую субботу коронавирусом заболели 1703 человека

Медики фиксируют традиционный по выходням дням спад заболеваемости коронавирусом. За минувшую субботу в Украине заболело 1703 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализировали 1330 человек, умерли 84 пациента, выздоровели 5733 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).
За сутки протестировано: методом ПЦР - 15 199 человек, методом ИФА - 3289 человек, экспресс-тестами - 14 002 человека.
За все время пандемии в Украине заболели 2 201 472 человека, выздоровели 2 036 148 человек, а умерли - 50 472.
Также за минувшие сутки госпитализировали 1330 человек, умерли 84 пациента, выздоровели 5733 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).
За сутки протестировано: методом ПЦР - 15 199 человек, методом ИФА - 3289 человек, экспресс-тестами - 14 002 человека.
За все время пандемии в Украине заболели 2 201 472 человека, выздоровели 2 036 148 человек, а умерли - 50 472.
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