За минувший вторник темпы вакцинации увеличились в четыре раза

10:54 30 июня Киев, Украина

В сравнении с праздничными и выходными днями, темпы вакцинации за минувший вторник увеличились в четыре раза. Медики привили 81 637 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в среду, 30 июня.



При этом 21 475 человек получили первую дозу вакцины, 60 162 – вторую.



В течение суток работали 518 мобильных бригад, 1 336 пунктов прививки, два центра вакцинации.



В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.



"С начала прививочной кампании привито 1 933 946 человек, из них получили одну дозу – 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 649 524 человека (из них двое - одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 583 468 прививок", - говорится в сообщении.