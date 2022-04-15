11:36 16 июля Киев, Украина

Две дозы вакцины от коронавируса получили 1 360 256 человек, за минувшие сутки в Украине вакцинировано более 117 тыс человек.

Об этом сообщает Минздрав.



"Новый рекорд привитых в сутки! 117 376 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 15 июля 2021. Первую дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы - 54 374 человека.



В течение суток работали: 720 мобильных бригад, 1 693 пункта вакцинации, 49 центров вакцинации.



С начала прививочной кампании привиты 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу -2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 899 890 прививок", - рассказали в Минздраве.