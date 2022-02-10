За минувшие сутки в Украине полностью излечились от ковида более 17 тыс человек

09:11 19 Май Киев, Украина

В Украине смогли справиться с осложнениями , вызванными пандемией 17 102 человека, вирус оказался сильнее 227 украинцев - данные за минувшие сутки 18 мая.

Об этом в среду, 19 мая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.





За минувшие сутки:



госпитализированы - 2 269 человек;

выписаны из больниц - 3 174 человека;

летальных случаев - 227;

выздоровели - 17 102 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 77685 (в частности методом ПЦР - 31935, методом ИФА - 13094), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32656. В Украине за прошедшие сутки выявили 5 138 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 260 детей и 187 медработников. Больше всего новых случаев выявили в Харьковской (567), Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.госпитализированы - 2 269 человек;выписаны из больниц - 3 174 человека;летальных случаев - 227;выздоровели - 17 102 человека;осуществлено тестирований за сутки - 77685 (в частности методом ПЦР - 31935, методом ИФА - 13094), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32656.



За все время пандемии в Украине:



заболело – 2 165 233 человека;

выздоровели – 1 899 446 человек;

летальных исходов - 48 696;

проведения заболело – 2 165 233 человека;выздоровели – 1 899 446 человек;летальных исходов - 48 696;проведения ПЦР-тестов – 9 914 382.



Количество заболеваний в регионах в сутки:



г. Киев - 477 случаев;

Винницкая область - 128 случаев;

Волынская область - 193 случая;

Днепропетровская область - 457 случаев;

Донецкая область - 336 случаев;

Житомирская область - 115 случаев;

Закарпатская область - 67 случаев;

Запорожская область - 276 случаев;

Ивано-Франковская область - 98 случаев;

Киевская область - 336 случаев;

Кировоградская область - 84 случая;

Луганская область - 111 случаев;

Львовская область - 239 случаев;

Николаевская область - 237 случаев;

Одесская область - 130 случаев;

Полтавская область - 131 случай;

Ровенская область - 309 случаев;

Сумская область - 167 случаев;

Тернопольская область - 108 случаев;

Харьковская область - 567 случаев;

Херсонская область - 110 случаев;

Хмельницкая область - 178 случаев;

Черкасская область - 169 случаев;

Черновицкая область - 62 случая;

Черниговская область - 53 случая.