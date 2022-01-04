За минувшие сутки в Украине почти 1000 госпитализаций и 1 746 новых случаев заражения коронавирусом

Медики зафиксировали незначительный спад заболеваемости коронавирусом в Украине. За минувшие сутки 1 746 новых случаев, в их числе 87 детей и 21 медработник.

Также в Минздраве сообщили о 135 летальных исходах и 3 629 выздоровлениях. С тяжелой формой течения болезни за сутки 3 января в Украине было госпитализировано 970 человек.

Лидерами по количеству суточных заражений коронавирусом стали Киев и Киевская область, а также Днепропетровская, Донецкая, Полтавская и Харьковская области.