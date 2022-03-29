За минувшие сутки в Украине госпитализировано 800 человек

13:18 02 ноября Киев, Украина

По официальным данным СНБО 2 ноября (по состоянию на 9:00) в Украине зафиксировано 6754 нових случая, вылечились 2327 человека.
 
Суточный показатель заболеваемости снизился после выходных, однако остается на высоком уровне. Днем ранее коронавирус обнаружили у 7959 человек.
 
Статистика заболеваемости по регионам:
  • Винницкая область — 10789 случаев;
  • Волынская область — 13983 случая;
  • Днепропетровская область — 15411 случаев;
  • Донецкая область — 11235 случаев;
  • Житомирская область — 15363 случая;
  • Закарпатская область — 14911 случаев;
  • Запорожская область — 10370 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 21169 случаев;
  • Кировоградская область — 2656 случаев;
  • Киев — 38745 случаев;
  • Киевская область — 17175 случаев;
  • Львовская область — 30700 случаев;
  • Луганская область — 3760 случаев;
  • Николаевская область — 8495 случаев;
  • Одесская область — 25325 случаев;
  • Полтавская область — 9852 случая;
  • Ровенская область — 19573 случая;
  • Сумская область — 12071 случай;
  • Тернопольская область — 20963 случая;
  • Харьковская область — 37997 случаев;
  • Херсонская область — 4270 случаев;
  • Хмельницкая область — 16422 случая;
  • Черновицкая область — 22485 случаев;
  • Черкасская область — 9422 случая;
  • Черниговская область — 9052 случая.
 
Фото: Данные СНБО на 2 ноября
 