За минувшие сутки в Украине госпитализировано 800 человек

13:18 02 ноября Киев, Украина

По официальным данным СНБО 2 ноября (по состоянию на 9:00) в Украине зафиксировано 6754 нових случая, вылечились 2327 человека.

Суточный показатель заболеваемости снизился после выходных, однако остается на высоком уровне. Днем ранее коронавирус обнаружили у 7959 человек.

Статистика заболеваемости по регионам: