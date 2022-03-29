За минувшие сутки в Украине госпитализировано 800 человек

По официальным данным СНБО 2 ноября (по состоянию на 9:00) в Украине зафиксировано 6754 нових случая, вылечились 2327 человека.
Суточный показатель заболеваемости снизился после выходных, однако остается на высоком уровне. Днем ранее коронавирус обнаружили у 7959 человек.
Статистика заболеваемости по регионам:
- Винницкая область — 10789 случаев;
- Волынская область — 13983 случая;
- Днепропетровская область — 15411 случаев;
- Донецкая область — 11235 случаев;
- Житомирская область — 15363 случая;
- Закарпатская область — 14911 случаев;
- Запорожская область — 10370 случаев;
- Ивано-Франковская область — 21169 случаев;
- Кировоградская область — 2656 случаев;
- Киев — 38745 случаев;
- Киевская область — 17175 случаев;
- Львовская область — 30700 случаев;
- Луганская область — 3760 случаев;
- Николаевская область — 8495 случаев;
- Одесская область — 25325 случаев;
- Полтавская область — 9852 случая;
- Ровенская область — 19573 случая;
- Сумская область — 12071 случай;
- Тернопольская область — 20963 случая;
- Харьковская область — 37997 случаев;
- Херсонская область — 4270 случаев;
- Хмельницкая область — 16422 случая;
- Черновицкая область — 22485 случаев;
- Черкасская область — 9422 случая;
- Черниговская область — 9052 случая.
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