За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 766 детей, всего зарегистрировано 19 419 случаев заражения

Украина стала первой в Европе по суточному приросту инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки медики зарегистрировали 19 419 случаев заражения.
Об этом сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Скончалось за минувшие 24 часа 464 украинца. С начала пандемии в Украине - 35 962 летальных исходов.
Также за минувшие сутки госпитализировано 5 092 человек; выздоровели 10 032 человека; осуществлено тестирований за сутки - 128 440 (в том числе методом ПЦР – 57 996, методом ИФА – 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 97).
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 886), Харьковской (1 427), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) областях.
С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 803 998 заразившихся. Выздоровели 1 383 883 человека, проведено ПЦР-тестов – 8 514 631.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 1886 случаев;
Винницкая область - 604 случая;
Волынская область - 511 случае ;
Днепропетровская область - 1005 случаев;
Донецкая область - 1016 случаев;
Житомирская область - 869 случаев;
Закарпатская область - 325 случаев;
Запорожская область - 896 случаев;
Ивано-Франковская область - 274 случая;
Киевская область - 976 случаев;
Кировоградская область - 217 случаев;
Луганская область - 264 случая;
Львовская область - 1255 случаев;
Николаевская область - 353 случая;
Одесская область - 1142 случая;
Полтавская область - 738 случаев;
Ровенская область - 733 случая;
Сумская область - 560 случаев;
Тернопольская область - 796 случаев;
Харьковская область - 1427 случаев;
Херсонская область - 474 случая;
Хмельницкая область - 1158 случаев;
Черкасская область - 822 случая;
Черновицкая область - 413 случаев;
Черниговская область - 705 случаев.
Скончалось за минувшие 24 часа 464 украинца. С начала пандемии в Украине - 35 962 летальных исходов.
Также за минувшие сутки госпитализировано 5 092 человек; выздоровели 10 032 человека; осуществлено тестирований за сутки - 128 440 (в том числе методом ПЦР – 57 996, методом ИФА – 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 97).
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 886), Харьковской (1 427), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) областях.
С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 803 998 заразившихся. Выздоровели 1 383 883 человека, проведено ПЦР-тестов – 8 514 631.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 1886 случаев;
Винницкая область - 604 случая;
Волынская область - 511 случае ;
Днепропетровская область - 1005 случаев;
Донецкая область - 1016 случаев;
Житомирская область - 869 случаев;
Закарпатская область - 325 случаев;
Запорожская область - 896 случаев;
Ивано-Франковская область - 274 случая;
Киевская область - 976 случаев;
Кировоградская область - 217 случаев;
Луганская область - 264 случая;
Львовская область - 1255 случаев;
Николаевская область - 353 случая;
Одесская область - 1142 случая;
Полтавская область - 738 случаев;
Ровенская область - 733 случая;
Сумская область - 560 случаев;
Тернопольская область - 796 случаев;
Харьковская область - 1427 случаев;
Херсонская область - 474 случая;
Хмельницкая область - 1158 случаев;
Черкасская область - 822 случая;
Черновицкая область - 413 случаев;
Черниговская область - 705 случаев.
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