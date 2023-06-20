За минувшие сутки в мире от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 7 815 человек

13:01 01 октября Киев, Украина

Согласно данным исследовательского центра Worldometers, на утро пятницы в мире зарегистрировали 488 487 новых случаев заболевания COVID-19.



Всего с начала пандемии в мире зафиксировали 234 563 517 случаев инфицирования.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 797 328 человек, из них 7 815 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 211 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.