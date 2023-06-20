За минувшие сутки в мире от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 7 815 человек

Согласно данным исследовательского центра Worldometers, на утро пятницы в мире зарегистрировали 488 487 новых случаев заболевания COVID-19.
Всего с начала пандемии в мире зафиксировали 234 563 517 случаев инфицирования.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 797 328 человек, из них 7 815 за минувшие сутки.
Всего с начала пандемии в мире зафиксировали 234 563 517 случаев инфицирования.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 797 328 человек, из них 7 815 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 211 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 9-ю и 2-ю позицию соответственно.
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