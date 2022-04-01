За минувшие сутки в мире от коронавируса скончались более 6 тыс человек, инфицировались почти 330 тыс. Инфографика

09:28 05 июля Киев, Украина





С начала пандемии в мире зафиксировано 184 572 671 случай инфицирования, из них 329 858 только за прошедшие сутки.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 993 573 человека, из них 6 168 за минувшие сутки. Согласно данным исследовательского центра Worldometers , за минувшие сутки 4 июля в мире заразились коронавирусом 329 858 человек.С начала пандемии в мире зафиксировано 184 572 671 случай инфицирования, из них 329 858 только за прошедшие сутки.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 993 573 человека, из них 6 168 за минувшие сутки.



Побороли болезнь и вылечились 168,9 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.



Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 68-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 12, по летальным случаям - 51-ю и 5-ю позицию соответственно.