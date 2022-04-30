За минувшие сутки в мире от коронавируса скончались 9 473 человека

09:05 28 июля Киев, Украина

По количеству летальных случаев, вызванных осложнениями после перенесенного коронавируса , Украина занимает шестое место в Европе.





Согласно данным центра, в мире зафиксировано 195 992 087 случаев инфицирования, из них 578 410 только за прошедшие сутки.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 193 169 человек, из них 9 473 за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные на Worldometers Согласно данным центра, в мире зафиксировано 195 992 087 случаев инфицирования, из них 578 410 только за прошедшие сутки.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 193 169 человек, из них 9 473 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 177,6 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 68-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 38-ю и 6-ю позицию соответственно.