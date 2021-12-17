За минувшие сутки первую дозу ковид-вакцины получили 2 715 украинцев

10:13 22 Март Киев, Украина

Лидерами по количеству вакцинированных от коронавируса людей остаются Донецкая, Житомирская, Киевская, Луганская и Днепропетровская области. Всего за минувшие сутки сделали 2 715 прививок.



Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



По данным МОЗ, все привитые вчера получили первую дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.



С начала кампании по вакцинации в Украине привиты от коронавируса 111 025 человек. Отмечается, что 1 человек получил две дозы вакцины, остальные по одной.



Лидером по количеству вакцинированных за последние сутки является Донецкая область (770 прививок), Житомирская (310 вакцинированных за сутки), Киевская (270), Луганская (210) и Днепропетровская (190) области.



В свою очередь в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях за сутки не сделали ни одной прививки



Отметим, что за 20 марта 2021 года 3968 человек были привиты от COVID-19 в Украине, в то время как за сутки 19 марта прививки получили 11 628 человек.