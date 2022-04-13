За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 108 759 человек

Две дозы вакцины от коронавируса получило свыше 1 млн 300 тыс человек, преимущественно вакцинами Ковишелд, Коронавак и Комирнати.
Об этом сообщает Минздрав.
"Миллион прививок от COVID-19 сделаны за две недели июля! 108 759 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 14 июля 2021. Первую дозу получили 61 580 человек, полностью иммунизированы - 47 179 человек.
В течение суток работали: 674 мобильные бригады, 1 538 пунктов вакцинации, 45 центров вакцинации.
По состоянию на 14 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.
С начала прививочной кампании привиты 2 476 634 человека, из них получили 1 дозу - 2 476 632 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 305 882 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 782 514 прививок", - рассказали в Минздраве.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
Киев - 14093
Винницкая область - 3338
Волынская область - 906
Днепропетровская область - 5165
Донецкая область - 2128
Житомирская область - 2685
Закарпатская область - 1233
Запорожская область - 1560
Ивано-Франковская область - 913
Киевская область - 2901
Кировоградская область - 1439
Луганская область - 179
Львовская область - 3061
Николаевская область - 1399
Одесская область - 3368
Полтавская область - 1604
Ровенская область - 842
Сумская область - 615
Тернопольская область - 923
Харьковская область - 4296
Херсонская область - 1370
Хмельницкая область - 1897
Черкасская область - 3097
Черновицкая область -1272
Черниговская область - 1334
Киев - 14093
Винницкая область - 3338
Волынская область - 906
Днепропетровская область - 5165
Донецкая область - 2128
Житомирская область - 2685
Закарпатская область - 1233
Запорожская область - 1560
Ивано-Франковская область - 913
Киевская область - 2901
Кировоградская область - 1439
Луганская область - 179
Львовская область - 3061
Николаевская область - 1399
Одесская область - 3368
Полтавская область - 1604
Ровенская область - 842
Сумская область - 615
Тернопольская область - 923
Харьковская область - 4296
Херсонская область - 1370
Хмельницкая область - 1897
Черкасская область - 3097
Черновицкая область -1272
Черниговская область - 1334
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