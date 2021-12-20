За минувшие сутки от коронавируса скончалось 838 человек

За минувшие сутки 15 ноября коронавирус диагностировали у 1 168 детей и 327 работников медицины. Всего медики сообщили о 16 308 случаях инфицирования.

Также известно, что с тяжелым течением болезни вчера было госпитализировано 2 264 человек. Не смогли справиться с осложнениями и умерли 838 человек. Вылечились и вернулись к привычной жизни 21 914.

Максимальное количество инфицированных зафиксировано в Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Полтавской областях и в столице.