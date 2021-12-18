За минувшие сутки Минздрав зафиксировал 254 летальных случая

За минувшие сутки не смогли справиться с осложнениями, которые вызывает коронавирус 254 человека.
Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
По информации министра, за сутки в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника.
За минувшие сутки были госпитализированы 3 275 человек; выздоровели – 4 946 человек;
осуществлено тестирований - 34 666 (в том числе методом ПЦР – 21 963, методом ИФА – 4 574, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 129).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 155), Львовской (1 121), Днепропетровской (1 003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 1 755 888 граждан. Недуг победили 1 352 139 человек. Проведено ПЦР-тестов 8 356 074.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 458 случаев;
Винницкая область - 233 случая;
Волынская область - 241 случай;
Днепропетровская область - 1003 случая;
Донецкая область - 254 случая;
Житомирская область - 557 случаев;
Закарпатская область - 165 случаев;
Запорожская область - 293 случая;
Ивано-Франковская область - 91 случай;
Киевская область - 619 случаев;
Кировоградская область - 108 случаев;
Луганская область - 36 случаев;
Львовская область - 1121 случай;
Николаевская область - 287 случаев;
Одесская область - 660 случаев;
Полтавская область - 229 случаев;
Ровенская область - 252 случая;
Сумская область - 428 случаев;
Тернопольская область - 441 случай;
Харьковская область - 1155 случаев;
Херсонская область - 176 случаев;
Хмельницкая область - 439 случаев;
Черкасская область - 361 случай;
Черновицкая область - 254 случая;
Черниговская область - 318 случаев.
По информации министра, за сутки в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника.
За минувшие сутки были госпитализированы 3 275 человек; выздоровели – 4 946 человек;
осуществлено тестирований - 34 666 (в том числе методом ПЦР – 21 963, методом ИФА – 4 574, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 129).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 155), Львовской (1 121), Днепропетровской (1 003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 1 755 888 граждан. Недуг победили 1 352 139 человек. Проведено ПЦР-тестов 8 356 074.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 458 случаев;
Винницкая область - 233 случая;
Волынская область - 241 случай;
Днепропетровская область - 1003 случая;
Донецкая область - 254 случая;
Житомирская область - 557 случаев;
Закарпатская область - 165 случаев;
Запорожская область - 293 случая;
Ивано-Франковская область - 91 случай;
Киевская область - 619 случаев;
Кировоградская область - 108 случаев;
Луганская область - 36 случаев;
Львовская область - 1121 случай;
Николаевская область - 287 случаев;
Одесская область - 660 случаев;
Полтавская область - 229 случаев;
Ровенская область - 252 случая;
Сумская область - 428 случаев;
Тернопольская область - 441 случай;
Харьковская область - 1155 случаев;
Херсонская область - 176 случаев;
Хмельницкая область - 439 случаев;
Черкасская область - 361 случай;
Черновицкая область - 254 случая;
Черниговская область - 318 случаев.
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