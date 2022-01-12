За минувшие сутки медики зарегистрировали 7117 новых случаев заражения коронавирусом

В Украине за минувшие сутки медики обнаружили 7117 новых больных коронавирусом. Умерли вчера от осложнений болезни 193 человека. Больше новых заражений в Киеве, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
Об этом сообщает прессслужба Минздрава .
За сутки госпитализировали 1898 больных ковидом. Для сравнения, вчера в больницы с коронавирусом было доставлено 915 человек .
Выздоровели вчера 8077 человек. Протестовали во вторник методом ПЦР – 38 851 человека, методом ИФА – 6336, экспресс-тестами – 34 091.
За сутки госпитализировали 1898 больных ковидом. Для сравнения, вчера в больницы с коронавирусом было доставлено 915 человек .
Выздоровели вчера 8077 человек. Протестовали во вторник методом ПЦР – 38 851 человека, методом ИФА – 6336, экспресс-тестами – 34 091.
Больше новых заражений зафиксировано в Киеве (1151), Ивано-Франковской (502) и Винницкой (435) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 3716988 человек. Летальных исходов – 97 737.
Более активно, чем в предыдущие дни после праздников люди начали вакцинироваться. Вчера 106 362 человека были вакцинированы против Covid-19 . Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.
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