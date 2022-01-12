За минувшие сутки медики зарегистрировали 7117 новых случаев заражения коронавирусом

08:40 12 Январь Киев, Украина

В Украине за минувшие сутки медики обнаружили 7117 новых больных коронавирусом . Умерли вчера от осложнений болезни 193 человека . Больше новых заражений в Киеве, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Об этом сообщает прессслужба Минздрава .



За сутки госпитализировали 1898 больных ковидом. Для сравнения, вчера в больницы с коронавирусом было доставлено 915 человек .



Выздоровели вчера 8077 человек. Протестовали во вторник методом ПЦР – 38 851 человека, методом ИФА – 6336, экспресс-тестами – 34 091.



Больше новых заражений зафиксировано в Киеве (1151), Ивано-Франковской (502) и Винницкой (435) областях.



За все время пандемии в Украине заболели 3716988 человек. Летальных исходов – 97 737.



Более активно, чем в предыдущие дни после праздников люди начали вакцинироваться. Вчера 106 362 человека были вакцинированы против Covid-19 . Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.