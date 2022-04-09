За минувшие сутки медики зафиксировали 290 случаев инфицирования COVID-19

За минувшую субботу в Украине от коронавируса скончалось 5 человек, инфицировались 290.

Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 11 июля.За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях. При этом на Закарпатье вообще не выявили случаев инфекции, а в Черниговской области – лишь один.Всего за период пандемии в Украине заболело 2 241 043 человека, выздоровели 2 177 293 человека, летальных случаев – 52 597.Киев - 91Винницкая обл - 2Волынская обл - 2Днепропетровская обл - 35Донецкая обл - 6Житомирская обл - 12Закарпатская обл - 0Запорожская обл - 12Ивано-Франковская обл - 5Киевская обл - 24Кировоградская обл - 3Луганская обл - 3Львовская обл - 7Николаевская обл - 3Одесская обл - 22Полтавская обл - 13Ровенская обл - 2Сумская обл - 5Тернопольская обл - 2Харьковская обл - 18Херсонская обл - 10Хмельницкая обл – 4Черкасская обл - 4Черновицкая обл-4Черниговская обл - 1