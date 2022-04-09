За минувшие сутки медики зафиксировали 290 случаев инфицирования COVID-19

За минувшую субботу в Украине от коронавируса скончалось 5 человек, инфицировались 290.
Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 11 июля.
"Среди заболевших: детей – 23, медработников – 7. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 374 человека; летальных случаев – 5; выздоровели – 374 человека", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях. При этом на Закарпатье вообще не выявили случаев инфекции, а в Черниговской области – лишь один.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 241 043 человека, выздоровели 2 177 293 человека, летальных случаев – 52 597.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 91
Винницкая обл - 2
Волынская обл - 2
Днепропетровская обл - 35
Донецкая обл - 6
Житомирская обл - 12
Закарпатская обл - 0
Запорожская обл - 12
Ивано-Франковская обл - 5
Киевская обл - 24
Кировоградская обл - 3
Луганская обл - 3
Львовская обл - 7
Николаевская обл - 3
Одесская обл - 22
Полтавская обл - 13
Ровенская обл - 2
Сумская обл - 5
Тернопольская обл - 2
Харьковская обл - 18
Херсонская обл - 10
Хмельницкая обл – 4
Черкасская обл - 4
Черновицкая обл-4
Черниговская обл - 1
"Среди заболевших: детей – 23, медработников – 7. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 374 человека; летальных случаев – 5; выздоровели – 374 человека", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях. При этом на Закарпатье вообще не выявили случаев инфекции, а в Черниговской области – лишь один.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 241 043 человека, выздоровели 2 177 293 человека, летальных случаев – 52 597.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 91
Винницкая обл - 2
Волынская обл - 2
Днепропетровская обл - 35
Донецкая обл - 6
Житомирская обл - 12
Закарпатская обл - 0
Запорожская обл - 12
Ивано-Франковская обл - 5
Киевская обл - 24
Кировоградская обл - 3
Луганская обл - 3
Львовская обл - 7
Николаевская обл - 3
Одесская обл - 22
Полтавская обл - 13
Ровенская обл - 2
Сумская обл - 5
Тернопольская обл - 2
Харьковская обл - 18
Херсонская обл - 10
Хмельницкая обл – 4
Черкасская обл - 4
Черновицкая обл-4
Черниговская обл - 1
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