За минувшие сутки медики диагностировали коронавирус у 4 478 украинцев

08:40 06 Декабрь Киев, Украина

В Украине зафиксирован традиционный спад заболеваемости коронавирусом, связанный с выходными днями. Всего за минувшие сутки медики диагностировали коронавирус у 4 478 человек. Среди них 429 детей и 52 медиков.



Не смогли справиться и умерли за вчерашние сутки 239 человек, выздоровели 9 082 человека. Были госпитализированы с тяжелым течением болезни 1 660 человек.



Максимальное количество инфицированных выявлено в столице, а также в Черкасской, Донецкой и Житомирской областях.