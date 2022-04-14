За минувшие сутки коронавирусом инфицировались 737 человек, из них 50 детей

В Украине уже несколько дней подряд фиксируется рост заболеваемости. Так, за минувшие сутки в стране инфицировались коронавирусом 737 человек.
Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 422 человека;
летальных исходов - 17;
выздоровели - 616 человек;
протестировано: методом ПЦР - 18 276 человек, методом ИФА - 8942 лица, экспресс-тестами - 14 372 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 243 605 человек;
выздоровели - 2 180 281 человек;
летальных исходов - 52 702;
проведено ПЦР-тестов - 11 120 046.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 50, медработников - 16.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 224 случая;
Винницкая область - 10 случаев;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 27 случаев;
Донецкая область - 37 случаев;
Житомирская область - 15 случаев;
Закарпатская область - 4 случая;
Запорожская область - 18 случаев;
Ивано-Франковская область - 9 случаев;
Киевская область - 30 случаев;
Кировоградская область - 6 случаев;
Луганская область - 26 случаев;
Львовская область - 24 случая;
Николаевская область - 27 случаев;
Одесская область - 95 случаев;
Полтавская область - 32 случая;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 13 случаев;
Тернопольская область - 14 случаев;
Харьковская область - 26 случаев;
Херсонская область - 16 случаев;
Хмельницкая область - 5 случаев;
Черкасская область - 23 случая;
Черновицкая область - 9 случаев;
Черниговская область - 29 случаев.
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