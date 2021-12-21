За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось вдвое - 6 029 человек

Количество инфицированных коронавирусом за минувшие сутки, в сравнении с предыдущими, увеличилось более чем в 2 раза. Медики диагностировали вирус у 6 029 человек.
Также коронавирус обнаружен у 390 детей и 180 работников здравоохранения.
Максимальное количество новых случаев заражения диагностировано в Киеве и области, а также в Закарпатской, Запорожской, Волынской и Черкасской областях.
В Минздраве сообщили о 1 061 госпитализации, 346 летальных исходах и 18 850 выздоровевших украинцах.
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