За минувшие сутки COVID-19 инфицировались 6 792 украинца

09:00 15 Март Киев, Украина

На утро 15 марта в Украине зарегистрировано 6 792 новых случая заражения коронавирусом . В частности, заболели 326 детей и 109 работников здравоохранения.

Об этом сообщает Минздрав Украины.



За прошедшие сутки⤵️



▪️госпитализировано – 2 497 человек;

▪️виписано с больницы – 1 178 человек;

▪️летальних случаев – 130;

▪️выздоровел – 3 491 человек;



За все время пандемии в Украине⤵️



🔺заболело – 1 467 548 человек;

🔺выздоровело – 1 226 007 человек;

🔺летальних случаев – 28 433;

🔺проведено ПЦР-тестирований – 7 377 404.



Статистика заболеваемости по регионам:



Киев - 313

Винницкая область - 426

Волынская область - 129

Днепропетровская область - 439

Донецкая область - 85

Житомирская область - 778

Закарпатская - 333

Запорожская область - 61

Ивано-Франковская область - 330

Киевская область - 464

Кировоградская область - 10

Луганская - 19

Львовская область - 552

Николаевская область - 310

Одесская область - 407

Полтавская область - 165

Ровенская область - 111

Сумская область - 197

Тернопольская область - 274

Харьковская область - 373

Херсонская область - 53

Хмельницкая область - 329

Черкасская область - 144

Черновицкая область - 396

Черниговская область - 94