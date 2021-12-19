За минувшие сутки COVID-19 инфицировались 6 792 украинца

На утро 15 марта в Украине зарегистрировано 6 792 новых случая заражения коронавирусом. В частности, заболели 326 детей и 109 работников здравоохранения.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
За прошедшие сутки⤵️
▪️госпитализировано – 2 497 человек;
▪️виписано с больницы – 1 178 человек;
▪️летальних случаев – 130;
▪️выздоровел – 3 491 человек;
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболело – 1 467 548 человек;
🔺выздоровело – 1 226 007 человек;
🔺летальних случаев – 28 433;
🔺проведено ПЦР-тестирований – 7 377 404.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 313
Винницкая область - 426
Волынская область - 129
Днепропетровская область - 439
Донецкая область - 85
Житомирская область - 778
Закарпатская - 333
Запорожская область - 61
Ивано-Франковская область - 330
Киевская область - 464
Кировоградская область - 10
Луганская - 19
Львовская область - 552
Николаевская область - 310
Одесская область - 407
Полтавская область - 165
Ровенская область - 111
Сумская область - 197
Тернопольская область - 274
Харьковская область - 373
Херсонская область - 53
Хмельницкая область - 329
Черкасская область - 144
Черновицкая область - 396
Черниговская область - 94
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