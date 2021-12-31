За минувшее воскресенье в Украине зарегистрировано 5 062 новых случая инфицирования

За воскресенье, 25 апреля в стране зафиксирован спад заболеваемости - всего 5 062 новых случая инфицирования.
Такие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов утром в понедельник, 26 апреля.
Это намного меньше вчерашнего показателя заражений и, скорее всего, связано с выходными днями в стране.
Это намного меньше вчерашнего показателя заражений и, скорее всего, связано с выходными днями в стране.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 030 333 человека, 42 518 пациентов скончались, 1 579 438 человек выздоровели.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:
Киев - 256 случаев;
Винницкая область - 60 случаев;
Волынская область - 198 случаев;
Днепропетровская область - 676 случаев;
Донецкая область - 265 случаев;
Житомирская область - 192 случая;
Закарпатская область - 41 случай;
Запорожская область - 135 случаев;
Ивано-Франковская область - 44 случая;
Киевская область - 305 случаев;
Кировоградская область - 203 случая;
Луганская область - 45 случаев;
Львовская область - 311 случаев;
Николаевская область - 375 случаев;
Одесская область - 397 случаев;
Полтавская область - 106 случаев;
Ровенская область - 144 случая;
Сумская область - 182 случая;
Тернопольская область - 207 случаев;
Харьковская область - 313 случаев;
Херсонская область - 80 случаев;
Хмельницкая область - 40 случаев;
Черкасская область - 277 случаев;
Черновицкая область - 96 случаев;
Черниговская область - 114 случаев.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 030 333 человека, 42 518 пациентов скончались, 1 579 438 человек выздоровели.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:
Киев - 256 случаев;
Винницкая область - 60 случаев;
Волынская область - 198 случаев;
Днепропетровская область - 676 случаев;
Донецкая область - 265 случаев;
Житомирская область - 192 случая;
Закарпатская область - 41 случай;
Запорожская область - 135 случаев;
Ивано-Франковская область - 44 случая;
Киевская область - 305 случаев;
Кировоградская область - 203 случая;
Луганская область - 45 случаев;
Львовская область - 311 случаев;
Николаевская область - 375 случаев;
Одесская область - 397 случаев;
Полтавская область - 106 случаев;
Ровенская область - 144 случая;
Сумская область - 182 случая;
Тернопольская область - 207 случаев;
Харьковская область - 313 случаев;
Херсонская область - 80 случаев;
Хмельницкая область - 40 случаев;
Черкасская область - 277 случаев;
Черновицкая область - 96 случаев;
Черниговская область - 114 случаев.
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