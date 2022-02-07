За минувшее воскресенье в стране 2136 новых случаев коронавируса

08:26 17 Май Киев, Украина

Традиционный спад диагностики коронавирусных больных на выходных днях показал 2136 новых случаев инфицирования.





За вчера заболели 104 ребенка и 47 медработников.



За сутки:



госпитализировали 1260 человек;

умерли 109 человек;

выздоровели 6869 человек.

За вчера сделали 17 306 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944). Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.За вчера заболели 104 ребенка и 47 медработников.госпитализировали 1260 человек;умерли 109 человек;выздоровели 6869 человек.За вчера сделали 17 306 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 156 000 человек;

выздоровели - 1 864 593 лица;

летальных исходов - 48 184;

проведено ПЦР-тестов - 9 851 754.



Накануне наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.



Количество заболеваний в регионах в сутки:



г. Киев - 102 случая;

Винницкая область - 37 случаев;

Волынская область - 102 случая

Днепропетровская область - 134 случая;

Донецкая область - 190 случаев;

Житомирская область - 93 случая;

Закарпатская область - 10 случаев;

Запорожская область - 98 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 случая;

Киевская область - 97 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 10 случаев;

Львовская область - 104 случая;

Николаевская область - 122 случая;

Одесская область - 134 случая;

Полтавская область - 62 случая;

Ровенская область - 182 случая;

Сумская область - 137 случаев;

Тернопольская область - 59 случаев;

Харьковская область - 89 случаев;

Херсонская область - 114 случаев;

Хмельницкая область - 12 случаев;

Черкасская область - 113 случаев;

Черновицкая область - 59 случаев;

Черниговская область - 30 случаев.