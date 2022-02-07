За минувшее воскресенье в стране 2136 новых случаев коронавируса

Традиционный спад диагностики коронавирусных больных на выходных днях показал 2136 новых случаев инфицирования.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За вчера заболели 104 ребенка и 47 медработников.
За сутки:
госпитализировали 1260 человек;
умерли 109 человек;
выздоровели 6869 человек.
За вчера сделали 17 306 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944).
За вчера заболели 104 ребенка и 47 медработников.
За сутки:
госпитализировали 1260 человек;
умерли 109 человек;
выздоровели 6869 человек.
За вчера сделали 17 306 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 156 000 человек;
выздоровели - 1 864 593 лица;
летальных исходов - 48 184;
проведено ПЦР-тестов - 9 851 754.
Накануне наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 102 случая;
Винницкая область - 37 случаев;
Волынская область - 102 случая
Днепропетровская область - 134 случая;
Донецкая область - 190 случаев;
Житомирская область - 93 случая;
Закарпатская область - 10 случаев;
Запорожская область - 98 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 случая;
Киевская область - 97 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 10 случаев;
Львовская область - 104 случая;
Николаевская область - 122 случая;
Одесская область - 134 случая;
Полтавская область - 62 случая;
Ровенская область - 182 случая;
Сумская область - 137 случаев;
Тернопольская область - 59 случаев;
Харьковская область - 89 случаев;
Херсонская область - 114 случаев;
Хмельницкая область - 12 случаев;
Черкасская область - 113 случаев;
Черновицкая область - 59 случаев;
Черниговская область - 30 случаев.
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