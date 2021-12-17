За минувшее воскресенье инфицировались коронавирусом 7 856 украинцев

В Украине зафиксирован традиционный понедельничный спад инфицирования, за минувшие сутки в стране заболело коронавирусом 7 856 человек.
Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в понедельник, 12 апреля.
Накануне госпитализировали 2770 человек, скончались 287 украинцев, выздоровели 5355 человек.
С начала пандемии в Украине заболели 1861105 человек, выздоровели 1416215 человек, скончался 37301 украинец.
За последние сутки больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), Киеве (537) и Киевской (477) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 537 случаев
Винницкая область - 159 случаев
Волынская область - 247 случаев
Днепропетровская область - 1112 случаев
Донецкая область - 327 случаев
Житомирская область - 349 случаев
Закарпатская область - 62 случая
Запорожская область - 260 случаев
Ивано-Франковская область - 49 случаев
Киевская область - 477 случаев
Кировоградская область - 149 случаев
Луганская область - 43 случая
Львовская область - 590 случаев
Николаевская область - 303 случая
Одесская область - 443 случая
Полтавская область - 136 случаев
Ровенская область - 174 случая
Сумская область - 377 случаев
Тернопольская область - 315 случаев
Харьковская область - 595 случаев
Херсонская область - 195 случаев
Хмельницкая область - 149 случаев
Черкасская область - 385 случаев
Черновицкая область - 168 случаев
Черниговская область - 255 случаев
Накануне госпитализировали 2770 человек, скончались 287 украинцев, выздоровели 5355 человек.
С начала пандемии в Украине заболели 1861105 человек, выздоровели 1416215 человек, скончался 37301 украинец.
За последние сутки больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), Киеве (537) и Киевской (477) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 537 случаев
Винницкая область - 159 случаев
Волынская область - 247 случаев
Днепропетровская область - 1112 случаев
Донецкая область - 327 случаев
Житомирская область - 349 случаев
Закарпатская область - 62 случая
Запорожская область - 260 случаев
Ивано-Франковская область - 49 случаев
Киевская область - 477 случаев
Кировоградская область - 149 случаев
Луганская область - 43 случая
Львовская область - 590 случаев
Николаевская область - 303 случая
Одесская область - 443 случая
Полтавская область - 136 случаев
Ровенская область - 174 случая
Сумская область - 377 случаев
Тернопольская область - 315 случаев
Харьковская область - 595 случаев
Херсонская область - 195 случаев
Хмельницкая область - 149 случаев
Черкасская область - 385 случаев
Черновицкая область - 168 случаев
Черниговская область - 255 случаев
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