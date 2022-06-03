Южная Корея отменяет карантин при въезде для непривитых

Власти Республики Корея (РК) с 8 июня отменят карантин для въезжающих лиц, не вакцинированных от коронавируса.
Об этом в пятницу сообщил премьер-министр РК Хан Док Су.
Хан Док Су добавил, что с этой же даты будут смягчены ограничения в работе международного аэропорта Инчхона, чтобы увеличить число авиарейсов в связи с ростом спроса. "Учитывая стабилизацию эпидемической ситуации и возможности медицинской системы, мы будем возвращаться к обычной жизни, устранять неудобства для населения", - пояснил премьер.
Как уточняет агентство Yonhap, прибывающим все еще нужно предоставлять на границе результаты ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, а также проходить дополнительное ПЦР-тестирование в течение трех дней после въезда на территорию республики. Ранее южнокорейские власти отменили карантин для приезжих, привившихся признанными Сеулом и Всемирной организацией здравоохранения вакцинами.
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