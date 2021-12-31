Юлия Тимошенко заболела COVID-19

13:36 23 Август Киев, Украина

Всплеск заболеваемости среди политиков снова увеличил показатели. Среди известных политиков и чиновников, прошедших все этапы заболевания числится Сергей Шахов, Сергей Вельможный («Доверие»), Руслан Горбенко («Слуга народа») и Валерий Хорошковский (бывший первый вице-премьер-министр).

Сегодня в Киеве зафиксировали новый антирекорд по COVID-19. Лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая ранее представила кандидата политической силы в мэры Киева, заразилась коронавирусом. Об этом сообщила в Facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", – написала она.

Ранее сообщили, что также коронавирусом заболели члены семьи Тимошенко – дочь Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин.

Обстоятельства, при которых глава «Батькивщины» заразилась коронавирусом пока неизвестны, равно как и в каком состоянии пребывает семья и как проходит ее лечение.