Юлия Тимошенко: первое интервью после кризисного состояния

Сообщение СМИ о том, что Юлия Владимировна Тимошенко заболела коронавирусной инфекцией и находится в критическом состоянии, не на шутку взволновало не только ее единомышленников. Поэтому сегодняшнее сообщение на ее странице в Facebook вызвало большой интерес у читателей. Там заболевшая лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщает, что кризисное состояние болезни ей удалось пережить. Сейчас политик постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.

Политик отметила, что "кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни".

Кроме того, она поблагодарила всех, кто ее лечил и помогал, передавая лекарства и советы по лечению.

"Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой. Я благодарю вас за ваши уникальные теплые слова поддержки, за цветы, за наши совместные фото, которые вы передавали мне как символ сострадания и даже детские игрушки", - написала Тимошенко, выразив уверенность, что с ней все будет хорошо.

Напомним, о заболевании Тимошенко коронавирусом стало известно 23 августа. Накануне СМИ сообщили, что ее подключили к аппарату ИВЛ. Позже сообщалось, что Тимошенко в критическом состоянии.