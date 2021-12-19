Юлия Мендель о вакцинации в частных клиниках

Количества ковид-вакцин, обещанных поставщиками, хватит не только для группы риска, но и для частных клиник.
Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
"В этом году также начнется вакцинация в частных клиниках. Наряду с бесплатной прививкой получать дозу вакцины смогут те, чья очередь еще не подошла. Вакцины хватит всем", - заверила она.
В то же время Мендель напомнила, что на данном этапе прививки бесплатно получают семейные врачи и пожилые люди - те, кому более 80 лет, а также продолжается вакцинация врачей, которые работают с инфицированными пациентами. Кроме того, Мендель подчеркнула, что можно вакцинироваться остатками доз препарата.
Пресс-секретарь президента отметила, что на этой неделе лично записалась в очередь на вакцинацию, и напомнила, что сделать это можно через портал "Дія", по бесплатному телефону 0-800-60-20-19 или у своего семейного врача.
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