Японский производитель лекарств Shionogi занялся разработкой вакцины от Omicron

Японская фармацевтическая компания Shionogi&Co рассматривает возможность разработки вакцины от нового варианта Omicron.
Об этом пишет Sky news.
Официальный представитель фирмы из Осаки сообщил, что Shionogi уже начала подготовку к производству активных ингредиентов, которые будут использоваться в качестве основы для разработки вакцины против штамма Омикрон.
Shionogi в настоящее время проводит финальные клинические испытания своей вакцины от COVID-19 с целью ее введения в практическое применение к марту. Это будет первая вакцина отечественного производства от респираторного заболевания, вызываемого вирусом.
Компания также разрабатывает пероральный препарат для пациентов с легкими и умеренными симптомами COVID-19.
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