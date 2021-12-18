Японский производитель лекарств Shionogi занялся разработкой вакцины от Omicron

20:54 08 Декабрь Киев, Украина

Японская фармацевтическая компания Shionogi&Co рассматривает возможность разработки вакцины от нового варианта Omicron.

Об этом пишет Sky news.



Официальный представитель фирмы из Осаки сообщил, что Shionogi уже начала подготовку к производству активных ингредиентов, которые будут использоваться в качестве основы для разработки вакцины против штамма Официальный представитель фирмы из Осаки сообщил, что Shionogi уже начала подготовку к производству активных ингредиентов, которые будут использоваться в качестве основы для разработки вакцины против штамма Омикрон



Shionogi в настоящее время проводит финальные клинические испытания своей вакцины от COVID-19 с целью ее введения в практическое применение к марту. Это будет первая Shionogi в настоящее время проводит финальные клинические испытания своей вакцины от COVID-19 с целью ее введения в практическое применение к марту. Это будет первая вакцина отечественного производства от респираторного заболевания, вызываемого вирусом.



Компания также разрабатывает пероральный препарат для пациентов с легкими и умеренными симптомами COVID-19.