Японская ультрафиолетовая лампа способна убить коронавирус

17:39 22 Сентябрь Киев, Украина

Первую в мире ультрафиолетовую лампу, которая убивает коронавирус , не причиняя вреда здоровью человека, создали в Японии.



Об этом сообщает Kyodo News.



УФ-лампа Care 222 будет использоваться для дезинфекции жилых помещений, автобусов, поездов, офисов, лифтов и других мест с большим потоком или скоплением людей.



Разработчики объяснили, что обычные ультрафиолетовые лучи нельзя использовать в помещениях, где есть люди, поскольку они вызывают рак кожи и проблемы с глазами. Лампа Care 222 излучает ультрафиолетовые лучи с длиной волны 222 нанометра, в отличие от обычных 254 нанометров. Таким образом новая лампа убивает микробы, но безвредна для человека.



В Ushio сообщили, что на этой конкретной длине волны УФ-лучи не могут проникать ни на поверхность кожи, ни в глаза.



Лампа Care 222 за шесть-семь минут нейтрализует 99% вирусов и бактерий в воздухе. Также она стерилизует объекты площадью до 3 квадратных метров.



Недавнее исследование подтвердило, что 222-нанометровые УФ-лучи эффективны в уничтожении коронавируса.



Устройство весит 1,2 кг и стоит примерно $2 860. Компания заявила, что сейчас принимает заказы только от медицинских учреждений, но будет обслуживать других клиентов, как только производство будет соответствовать спросу.