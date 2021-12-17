Worldometers: за минувшие сутки в мире зафиксировали 475 953 новых случая заражения COVID-19

10:56 06 Апрель Киев, Украина

 Согласно данным исследовательского центра Worldometers, за минувшие сутки в мире зафиксировали 475 953 новых случаев заражения коронавирусом. Не смогли справиться с осложнениями и умерли - 7 402 человек.

Также, в мире зафиксировано 132 438 657 случаев инфицирования, из них 700 678 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 874 344 человек, из них 11 688 за минувшие сутки.
 
Фото: Коронавирус в мире 6 апреля 01


Побороли болезнь и вылечились 106,7 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3. 
 
Фото: Коронавирус в мире 6 апреля 02