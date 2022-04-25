Worldometers: за минувшие сутки в мире от коронавируса умерли 6 868 человек

08:07 26 июля Киев, Украина





С начала пандемии в мире зафиксировано 194 835 316 случаев инфицирования, из них 427 948 только за прошедшие сутки.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 175 129 человек, из них 6 868 за минувшие сутки. Согласно данным исследовательского центра Worldometers , на утро сегодняшнего дня в мире зарегистрировано 427 948 новых случаев заражения коронавирусом С начала пандемии в мире зафиксировано 194 835 316 случаев инфицирования, из них 427 948 только за прошедшие сутки.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 175 129 человек, из них 6 868 за минувшие сутки.



Побороли болезнь и вылечились 176,7 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.





Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 77-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 14, по летальным случаям - 47-ю и 3-ю позицию соответственно.