Выходные дни принесли спад заболеваемости - за минувшие сутки 8 345 инфицированных

За все время пандемии в Украине умерло более 32 тыс. человек, за минувшие сутки - 178.
Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в понедельник, 29 марта.
За сутки госпитализировали 3129 человек, летальных случаев 178, выздоровели 2875 человек. При этом за день провели 39 732 тестов на коронавирус.
Таким образом за все время пандемии в Украине заболели - 1652409 человек, выздоровели - 1303500 человек, летальных случаев - 32132.
В то же время лидерами по приросту коронавируса стали Львовская (820), Харьковская (664), Одесская (658), Днепропетровская (647) и Житомирская (567) области.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 402 случая
Винницкая область - 365 случаев
Волынская область - 223 случая
Днепропетровская область - 647 случаев
Донецкая область - 175 случаев
Житомирская область - 567 случаев
Закарпатская область - 201 случай
Запорожская область - 136 случаев
Ивано-Франковская область - 226 случаев
Киевская область - 518 случаев
Кировоградская область - 59 случаев
Луганская область - 29 случаев
Львовская область - 820 случаев
Николаевская область - 243 случая
Одесская область - 658 случаев
Полтавская область - 154 случая
Ровенская область - 139 случаев
Сумская область - 326 случаев
Тернопольская область - 390 случаев
Харьковская область - 664 случая
Херсонская область - 145 случаев
Хмельницкая область - 428 случаев
Черкасская область - 392 случая
Черновицкая область - 292 случая
Черниговская область - 147 случаев
За сутки госпитализировали 3129 человек, летальных случаев 178, выздоровели 2875 человек. При этом за день провели 39 732 тестов на коронавирус.
Таким образом за все время пандемии в Украине заболели - 1652409 человек, выздоровели - 1303500 человек, летальных случаев - 32132.
В то же время лидерами по приросту коронавируса стали Львовская (820), Харьковская (664), Одесская (658), Днепропетровская (647) и Житомирская (567) области.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 402 случая
Винницкая область - 365 случаев
Волынская область - 223 случая
Днепропетровская область - 647 случаев
Донецкая область - 175 случаев
Житомирская область - 567 случаев
Закарпатская область - 201 случай
Запорожская область - 136 случаев
Ивано-Франковская область - 226 случаев
Киевская область - 518 случаев
Кировоградская область - 59 случаев
Луганская область - 29 случаев
Львовская область - 820 случаев
Николаевская область - 243 случая
Одесская область - 658 случаев
Полтавская область - 154 случая
Ровенская область - 139 случаев
Сумская область - 326 случаев
Тернопольская область - 390 случаев
Харьковская область - 664 случая
Херсонская область - 145 случаев
Хмельницкая область - 428 случаев
Черкасская область - 392 случая
Черновицкая область - 292 случая
Черниговская область - 147 случаев
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