Второй год пандемии будет более смертоносным - ВОЗ

20:30 14 Май Киев, Украина

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по сравнению с первым годом, второй год пандемии может принести больше смертей.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, передает The Guardian.

"Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый, вместе с Индией, которая вызывает большое беспокойство", - пишет издание.

ВОЗ также призвала развитые страны пересмотреть условия по вакцинации детей и вместо их прививания предоставить вакцины от COVID-19 более бедным странам по схеме COVAX.