Второй год пандемии будет более смертоносным - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по сравнению с первым годом, второй год пандемии может принести больше смертей.
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, передает The Guardian.
ВОЗ также призвала развитые страны пересмотреть условия по вакцинации детей и вместо их прививания предоставить вакцины от COVID-19 более бедным странам по схеме COVAX.
Напомним, в начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.
Отметим, сейчас Индия переживает масштабную вспышку коронавируса. Там циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией. Ситуация особенно сложна в сельских районах Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии с населением более 230 миллионов.
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