Вторая волна коронавируса грозит новыми осложнениями

09:32 16 Июль Киев, Украина

Глава МВФ открыто заявила о том, что вторая волна коронавирусной инфекции привнесет серьезные осложнения и призвала страны мира Группы двадцати направить все усилия на укрепление международного сотрудничества. Кристалина Георгиева особенно подчеркнула необходимость такого сотрудничества в сферах торговли и охраны здоровья.

Вторая волна распространения вызываемого новым коронавирусом заболевания может привести к дополнительным осложнениям экономического кризиса, несмотря на постепенное восстановление мировой экономики. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте Международного валютного фонда (МВФ) заявлении его директора-распорядителя Кристалины Георгиевой.

"Мировая экономическая активность, которая в начале этого года пережила беспрецедентный спад, начала постепенно усиливаться. Но мы пока еще не выбрались из трудностей. Вторая крупная глобальная волна заболевания может привести к дальнейшим осложнениям", - отметила она.

"Мы вступили в новую фазу кризиса, которая потребует дальнейшей политической сноровки и действий для обеспечения устойчивого и всеобщего восстановления", - отметила Георгиева. Она призвала страны Группы двадцати (G20) к активизации усилий в этой связи, указав на необходимость укрепления международного сотрудничества, в частности, в сферах здравоохранения, торговли и облегчения бремени задолженности.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.