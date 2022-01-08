Вся семья умерла от коронавируса во Львовской области

10:56 08 Январь Киев, Украина

Как часто легкомыслие людей приводит к их гибели. Кто-то тонет, выйдя на тонкий лед, кто-то слепнет, запустив петарду. Таких глупых случаев масса. Также глупо верить в силу своего иммунитета, когда здоровью угрожает опасный во всем мире вирус. При коронавирусе самолечение и надежда на «авось» очень коварны.

Как стало известно, вблизи Львова от коронавируса умерли все члены семьи. Как и следовало ожидать, пролечившись самостоятельно от простуды, больные были доставлены в реанимацию ковидного отделения уже в критическом состоянии.

"К сожалению, медики уже не смогли спасти - пациенты скончались в период рождественских и новогодних праздников", - сказано в сообщении.

Члены семьи из Сосновки ощутили заболевание еще в декабре. Что особенно возмущает, так это поведение матери. Пожилая женщина работала медсестрой в местной больнице, и допустила самолечение, которое закончилось как ее гибелью, так и смертью мужа и дочери.

"Большой процент поступления в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко, и вернуть назад очень тяжело", - рассказал директор КНП "Сокальская центральная больница" Романа Швед.

Уже в больнице 78-летняя медсестра умерла 25 декабря, ее 80-летний супруг скончался 1 января, а их 46-летняя дочь - 3 января. Так праздничные даты на их могилах стали траурными.

Как заметил Роман Швед, все пациенты, попавшие в реанимацию в тяжелом состоянии, до этого пытались лечиться самостоятельно дома. К какому трагическому исходу это привело – судите сами.

Напомним, что в Украине уже действует приказ Минздрава о бустерной вакцинации против коронавируса для всех вакцинированных от 18 лет.