Вспышка коронавируса в специализированном детском доме

Сложная ситуация по распространению коронавирусной инфекции сложилась в Белгороде-Днестровском. Медики работают практически без перерыва.

Уже третью неделю подряд среди жителей Белгорода-Днестровского выявляется 30-35 случаев заболеваемости COVID-19. Ежедневно фиксируются 6-7 новых случаев инфекции у пациентов, нуждающихся в госпитализации. За последнюю семь дней зарегистрировано 33 случая. Также отмечается постепенное увеличение случаев респираторных заболеваний и пневмоний среди жителей. За минувшую неделю заболели 34 человека, из них 26 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского городского совета.

По состоянию на 10 августа 2020 года COVID-19 обнаружили у 147 жителей города, в том числе у 18-ти детей. Коронавирус был обнаружен и среди воспитанников специализированного Дома ребенка обнаружено — 5 положительных результатов. Все дети чувствуют себя удовлетворительно, за ними установлено круглосуточное медицинское наблюдение.

Среди заболевших наибольшая доля медработников — 41 человек, в т.ч. сотрудников горбольницы — 30 человек, при обследовании контактных лиц обнаружено 5 медицинских работников специализированного Дома ребенка. Кроме того COVID-19 выявили у восьми военнослужащих.

По состоянию здоровья пациентов и в соответствии с нормативными документами системы, за весь период в лечебные учреждения Одессы госпитализированы 63 больных. Также находятся на лечении больные жители города в КНП «Черноморская городская многопрофильная больница» и в КНП «Дунайская областная больница» Измаила. Выздоровели — 22 пациента.

Под наблюдением семейных врачей в самоизоляции находятся 23 человека из числа контактных лиц и 10 человек с бессимптомным течением заболевания на амбулаторном лечении без угрозы жизни.

На первой неделе августа произошел случай смерти медицинского работника. Скончалась лаборант патологоанатомического бюро, расположенного в городе. Женщина 1968 года рождения, умерла в Одесской больнице » Водников» от болезни COVID-19, которая осложнилась тяжелой пневмонией.

За весь период умерло 5 женщин, к сожалению, все они имели сопутствующие заболевания.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 10.08.2020 на территории Белгород-Днестровского района зарегистрировано 207 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.