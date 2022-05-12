Вспышка COVID в детском лагере: у 44 человек выявили инфекцию

20:51 16 августа Киев, Украина

В детском лагере Молодая гвардия, расположенном в курортном районе Одессы, произошла вспышка COVID -19, на данный момент у 44 человек подтвержден коронавирус

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили источники в оздоровительном учреждении.

"Симптомы болезни проявились у 42 детей и двух работников УДЦ. Их изолировали и взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики. Первые результаты — положительные", - говорится в сообщении.

Сейчас детский лагерь закрыт на карантин.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения подтвердили информацию о случившемся: «Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования».



Напомним, в этом году «Молодая гвардия» начала принимать детей 16 марта — незадолго до того, как регион перешел в «красную зону» по коронавирусной инфекции. К концу марта в центре было восемь подтвержденных случаев COVID-19, но он продолжал работать. Летом кривая заболеваемости пошла вниз, и эпидситуация в лагере стабилизировалась.