Вспышка COVID: Украина закрывает въезд из Индии

10:23 30 Апрель Киев, Украина

Из-за вспышки коронавируса в Индии, власти Украины приняли решение о закрытии границ для иностранцев и лиц без гражданства, прибывших из Индии.

Граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашей страны, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции, независимо от результатов ПЦР-теста.





Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, 30 апреля.

""Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с ноля часов 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.



Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия, подлежат обязательной самоизоляции, независимо от наличия и результатов тестирования методом полимеразной цепной реакции".", – сказал Ляшко.

Как известно, уже вторую неделю подряд в Индии фиксируют мировые рекорды по приросту больных коронавирусом и числу жертв пандемии. Только за последние сутки в стране подтвердили свыше 386 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 18,7 млн.