Всем членам ЕС рекомендовали требовать от путешественников из Китая тесты на коронавирус

11:19 05 января Киев, Украина

Представители Европейского Союза "упорно" рекомендуют всем государствам-членам требовать тесты на COVID-19 от путешествующих из Китая, сделанные не более чем за 48 часов до вылета. Уже в это воскресенье выезд из страны упростится из-за отмены политики "нулевого COVID".

Об этом пишет BBC.



В настоящее время в Китае наблюдается всплеск случаев заболевания, сообщают о переполненности больниц и крематориев. Некоторые страны ЕС уже ввели тестирование, несмотря на предыдущие советы о том, что это "неоправданно".



Рекомендация по негативным тестам поступила от Интегрированной группы реагирования на политические кризисы ЕС (IPCR), органа, состоящего из официальных лиц 27 правительств ЕС.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Китае уже 14 стран мира решили требовать у приезжающих из КНР тесты.

США с 5 января требуют отрицательные тесты на COVID-19 у всех прилетающих из Китая, Гонконга или Макао, сделанные не более чем за два дня до вылета. Мера касается всех пассажиров старше двух лет.

С того же дня потребуются тесты на COVID-19 и прилетающим из КНР в Великобританию и Австралию.

Для прибывающих из Китая во Францию и Канаду также нужен отрицательный тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета.

Испания требует от путешественников из КНР отрицательный тест или подтверждение прохождения полного курса вакцинации.

Италия проводит для прилетающих из Китая (в том числе для транзитных пассажиров, отмечает Bloomberg) тесты на антиген.

С 30 декабря путешественники из КНР сдают тест, прибывая в Японию, при положительном результате инфицированных отправляют на недельный карантин.

С 1 января ПЦР-тесты сдают приезжающие из Китая на Тайвань.

Перед отъездом из Китая в Южную Корею также необходимо получить отрицательный результат теста на коронавирус.

Индия ввела требование о предоставлении теста для прибывающих не только из КНР, но еще и из Японии, Южной Кореи и Таиланда.