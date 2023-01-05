Всем членам ЕС рекомендовали требовать от путешественников из Китая тесты на коронавирус

Представители Европейского Союза "упорно" рекомендуют всем государствам-членам требовать тесты на COVID-19 от путешествующих из Китая, сделанные не более чем за 48 часов до вылета. Уже в это воскресенье выезд из страны упростится из-за отмены политики "нулевого COVID".
Об этом пишет BBC.
В настоящее время в Китае наблюдается всплеск случаев заболевания, сообщают о переполненности больниц и крематориев. Некоторые страны ЕС уже ввели тестирование, несмотря на предыдущие советы о том, что это "неоправданно".
Рекомендация по негативным тестам поступила от Интегрированной группы реагирования на политические кризисы ЕС (IPCR), органа, состоящего из официальных лиц 27 правительств ЕС.
В настоящее время в Китае наблюдается всплеск случаев заболевания, сообщают о переполненности больниц и крематориев. Некоторые страны ЕС уже ввели тестирование, несмотря на предыдущие советы о том, что это "неоправданно".
Рекомендация по негативным тестам поступила от Интегрированной группы реагирования на политические кризисы ЕС (IPCR), органа, состоящего из официальных лиц 27 правительств ЕС.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Китае уже 14 стран мира решили требовать у приезжающих из КНР тесты.
- США с 5 января требуют отрицательные тесты на COVID-19 у всех прилетающих из Китая, Гонконга или Макао, сделанные не более чем за два дня до вылета. Мера касается всех пассажиров старше двух лет.
- С того же дня потребуются тесты на COVID-19 и прилетающим из КНР в Великобританию и Австралию.
- Для прибывающих из Китая во Францию и Канаду также нужен отрицательный тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета.
- Испания требует от путешественников из КНР отрицательный тест или подтверждение прохождения полного курса вакцинации.
- Италия проводит для прилетающих из Китая (в том числе для транзитных пассажиров, отмечает Bloomberg) тесты на антиген.
- С 30 декабря путешественники из КНР сдают тест, прибывая в Японию, при положительном результате инфицированных отправляют на недельный карантин.
- С 1 января ПЦР-тесты сдают приезжающие из Китая на Тайвань.
- Перед отъездом из Китая в Южную Корею также необходимо получить отрицательный результат теста на коронавирус.
- Индия ввела требование о предоставлении теста для прибывающих не только из КНР, но еще и из Японии, Южной Кореи и Таиланда.
Что известно об отмене политики "нулевого COVID" в Китае
Как объявила в Китае Национальная комиссия по здравоохранению, с 8 января COVID-19 будет официально понижен до инфекционного заболевания класса В. После почти трех лет закрытых границ Китай вновь станет открытым для тех, кто имеет рабочие, учебные визы и для туристов.
Снятие ограничений по COVID-19 означает, что карантин будет отменен, но прибывающим путешественникам все равно нужно будет пройти ПЦР-тест. Ограничения на ежедневное количество рейсов, разрешенных в Китай, также будут отменены.
Как объявила в Китае Национальная комиссия по здравоохранению, с 8 января COVID-19 будет официально понижен до инфекционного заболевания класса В. После почти трех лет закрытых границ Китай вновь станет открытым для тех, кто имеет рабочие, учебные визы и для туристов.
Снятие ограничений по COVID-19 означает, что карантин будет отменен, но прибывающим путешественникам все равно нужно будет пройти ПЦР-тест. Ограничения на ежедневное количество рейсов, разрешенных в Китай, также будут отменены.
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