Всего в Украине привито 320 265 человек, за минувшие сутки - 15 585

08:41 07 Апрель Киев, Украина

За прошедшие сутки в Украине первой дозой ковид-вакцины привиты 15 585 человек и практически такое же количество украинцев заразились коронавирусом - 15 415.



Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

"15 585 человек привиты против COVID-19 за сутки 6 апреля 2021 в Украине. 320 265 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

По данным министра, прививки проводились 127 мобильными бригадами по иммунизации и 755 пунктами вакцинации.



"По состоянию на 6 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 379 человек", - добавил Степанов.



Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 819), Львовской (1 349), Днепропетровской (1 170) и Хмельницкой (990) областях, меньше всего - в Киевской (0), Херсонской (40) и Черниговской (150) областях.