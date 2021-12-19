Всего в Украине привито 320 265 человек, за минувшие сутки - 15 585

За прошедшие сутки в Украине первой дозой ковид-вакцины привиты 15 585 человек и практически такое же количество украинцев заразились коронавирусом - 15 415.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По данным министра, прививки проводились 127 мобильными бригадами по иммунизации и 755 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 6 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 379 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 819), Львовской (1 349), Днепропетровской (1 170) и Хмельницкой (990) областях, меньше всего - в Киевской (0), Херсонской (40) и Черниговской (150) областях.
"По состоянию на 6 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 379 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 819), Львовской (1 349), Днепропетровской (1 170) и Хмельницкой (990) областях, меньше всего - в Киевской (0), Херсонской (40) и Черниговской (150) областях.
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